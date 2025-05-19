«Краснодар», «Зенит», ЦСКА: таблица РПЛ после 29-го тура

В понедельник, 19 мая, матчем «Локомотив» — ЦСКА (2:2) завершился 29-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» (64 очка) одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1), занимающий второе место «Зенит» (63) обыграл «Ростов» (1:0). Чемпион России второй год подряд определится в заключительном, 30-м туре.

В борьбе за бронзовые медали чемпионата ЦСКА опережает «Динамо» (у обеих команд по 56 очков) благодаря преимуществу по личным встречам, «Спартак» отстает на 2 очка. «Локомотив» (50 очков) гарантировал себе шестое место.

РПЛ: результаты всех матчей 29-го тура

В 30-м туре встречаются: 24 мая «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Спартак» — «Химки» (16.30), «Краснодар» — «Динамо» (16.30), ЦСКА — «Пари НН» (16.30), «Факел» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Оренбург» (16.30), «Динамо» Мх — «Ростов» (16.30), «Акрон» — «Локомотив» (16.30).