«Краснодар», «Зенит», ЦСКА: таблица РПЛ после 29-го тура
В понедельник, 19 мая, матчем «Локомотив» — ЦСКА (2:2) завершился 29-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Краснодар» (64 очка) одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1), занимающий второе место «Зенит» (63) обыграл «Ростов» (1:0). Чемпион России второй год подряд определится в заключительном, 30-м туре.
В борьбе за бронзовые медали чемпионата ЦСКА опережает «Динамо» (у обеих команд по 56 очков) благодаря преимуществу по личным встречам, «Спартак» отстает на 2 очка. «Локомотив» (50 очков) гарантировал себе шестое место.
РПЛ: результаты всех матчей 29-го тура
В 30-м туре встречаются: 24 мая «Зенит» — «Ахмат» (16.30), «Спартак» — «Химки» (16.30), «Краснодар» — «Динамо» (16.30), ЦСКА — «Пари НН» (16.30), «Факел» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Оренбург» (16.30), «Динамо» Мх — «Ростов» (16.30), «Акрон» — «Локомотив» (16.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0