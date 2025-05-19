«Локомотив» — ЦСКА: видео голов
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 2:2.
Счет после навеса Сергея Пиняева открыл Дмитрий Воробьев. На 25-й минуте он забил второй гол, воспользовавшись неточной передачей Аббосбека Файзуллаева.
Сразу после перерыва Сауль Гуарирапа сократил отставание армейцев. На 80-й минуте Матвей Кисляк ударом из-за штрафной сравнял счет.
10-я минута. Воробьев — 1:0
25-я минута. Воробьев — 2:0
47-я минута. Гуарирапа — 2:1
80-я минута. Кисляк — 2:2
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|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
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|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
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Максим Глушенков
Зенит
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Гамид Агаларов
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|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
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|
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Юрий Горшков
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|К
|Ж
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ЦСКА
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|1
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