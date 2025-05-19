«Локомотив» — ЦСКА: видео голов

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 2:2.

Счет после навеса Сергея Пиняева открыл Дмитрий Воробьев. На 25-й минуте он забил второй гол, воспользовавшись неточной передачей Аббосбека Файзуллаева.

Сразу после перерыва Сауль Гуарирапа сократил отставание армейцев. На 80-й минуте Матвей Кисляк ударом из-за штрафной сравнял счет.

10-я минута. Воробьев — 1:0

25-я минута. Воробьев — 2:0

47-я минута. Гуарирапа — 2:1

80-я минута. Кисляк — 2:2