Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства в последнем туре РПЛ

«Зенит» одержал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ и набрал 63 очка в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл — у «быков» 64 очка.

В 30-м туре «Краснодар» сыграет дома с «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».

У «Зенита» есть преимущество по личным встречам, потому при равенстве очков он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице. Таким образом расклады в чемпионской гонке следующие.

«Краснодар» станет чемпионом, если сыграет не хуже, чем «Зенит» с «Ахматом». Победа гарантирует «быкам» чемпионство, при ничьей требуется, чтобы «Зенит» не выиграл, при поражении — чтобы питерцы уступили.

«Зенит» станет чемпионом, если выиграет, а «Краснодар» проиграет или сыграет вничью. А также Питер возьмет золото при ничьей, если «быки» уступят «Динамо».