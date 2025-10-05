Абаскаль назвал Пруцева исключительным игроком после победы «Локомотива» над «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил полузащитника «Локомотива» Данила Пруцева после победы железнодорожников над московским «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Локомотива». Пруцев отметился голом.

После матча 25-летний полузащитник опубликовал пост в своей соцсети.

«Дерби — за нами», — написал Пруцев.

«Исключительный игрок, трудяга. Поздравляю», — прокомментировал запись футболиста Абаскаль.

Пруцев с 2022 года играл за «Спартак». Этим летом он перешел в «Локомотив» на правах аренды. На счету полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи в 6 матчах за железнодорожников в РПЛ.