Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Абаскаль назвал Пруцева исключительным игроком после победы «Локомотива» над «Динамо»

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил полузащитника «Локомотива» Данила Пруцева после победы железнодорожников над московским «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Локомотива». Пруцев отметился голом.

После матча 25-летний полузащитник опубликовал пост в своей соцсети.

«Дерби — за нами», — написал Пруцев.

«Исключительный игрок, трудяга. Поздравляю», — прокомментировал запись футболиста Абаскаль.

Пруцев с 2022 года играл за «Спартак». Этим летом он перешел в «Локомотив» на правах аренды. На счету полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи в 6 матчах за железнодорожников в РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гильермо Абаскаль
Данил Пруцев
Читайте также
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Акинфеев получил травму в дерби со «Спартаком». От злости даже швырнул перчатку
«ЦСКА не переиграл нас тактически. Но у них был лучше настрой». Сакич и Челестини после дерби
ЦСКА — лидер, «Балтика» обошла «Спартак»: таблица РПЛ после 11-го тура
Агкацев — про обвинения Сперцяна в расизме: «Не сомневаюсь, что справедливость восторжествует»
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», ЦСКА победил «Спартак» и другие матчи
«Балтика» победила махачкалинское «Динамо» и поднялась на пятое место в РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — лидер, «Балтика» обошла «Спартак»: таблица РПЛ после 11-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 2
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости