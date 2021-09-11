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РПЛ, седьмой тур: результаты всех матчей

09:00
«Спартак» — «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Седьмой тур Тинькофф чемпионата России.

11 сентября, суббота

Локомотив — Крылья Советов
11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)

Локомотив — Крылья Советов

Зенит — Ахмат
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Зенит — Ахмат

Спартак — Химки
11 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 19.00 (Матч Премьер — 18.55)

Спартак — Химки

12 сентября, воскресенье

Арсенал — ЦСКА
12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)

Арсенал Т — ЦСКА

Сочи — Уфа
12 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Сочи — Уфа

Динамо — Нижний Новгород
12 сентября. Москва. Стадион «ВТБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.40)

Динамо — Нижний Новгород

13 сентября, понедельник

Рубин — Урал
13 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 18.30 (Матч Пре- мьер — 18.25)

Рубин — Урал

Ростов — Краснодар
13 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.25)

Ростов — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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