РПЛ, седьмой тур: результаты всех матчей
11 сентября, суббота
Локомотив — Крылья Советов
11 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)
Зенит — Ахмат
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Спартак — Химки
11 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 19.00 (Матч Премьер — 18.55)
12 сентября, воскресенье
Арсенал — ЦСКА
12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)
Сочи — Уфа
12 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Динамо — Нижний Новгород
12 сентября. Москва. Стадион «ВТБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.40)
13 сентября, понедельник
Рубин — Урал
13 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 18.30 (Матч Пре- мьер — 18.25)
Ростов — Краснодар
13 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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