Слуцкий — о победе над «Уралом»: «Соперник нас удивил своей тактической расстановкой»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победного матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (4:0).
— Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой. Мы готовились, даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против «Крыльев» — они ни разу не использовали схему в трех центральных защитников. Поэтому хорошо, что смогли быстро среагировать, перестроиться. Возникали опять же определенные проблемы именно с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо все, что хорошо заканчивается. В концовке, когда стало появляться большое количество свободных зон, у нас продолжали возникать моменты, даже когда мы сделали несколько замен.
— Были ли в вашей практике игроки, оформлявшие хет-трик в дебютном матче?
— Не припомню такого.
— Довольны ли вы дебютом остальных новичков в матче?
— Да.
— Сегодня на фланг Ильи Самошникова пришлось очень много атак соперника. Не было желания у вас укрепить заменами оборону слева?
— Если мне скажут, кем укрепить оборону слева, я с удовольствием бы воспользовался.
— Есть ли информация о повреждении Самошникова?
— Пока нет.
— Во втором тайме казалось, что «Рубин» отдал мяч. Команда оберегала счет?
— В какой-то момент...Ты не можешь все время атаковать, все время владеть мячом. Любой команде мира в какой-то момент нужна передышка, тем более, когда счет позволяет, где-то отобороняться и немного передохнуть.
— Можно ли сравнивать качество газона Центрального стадиона и «Ак Барс Арены»?
— И там, и там плохой. Если бы мы играли на базе, было бы вообще супер.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-dva-bystryh-gola-povliyali-na-igru
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