Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победного матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (4:0).

— Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник нас удивил своей тактической расстановкой. Мы готовились, даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против «Крыльев» — они ни разу не использовали схему в трех центральных защитников. Поэтому хорошо, что смогли быстро среагировать, перестроиться. Возникали опять же определенные проблемы именно с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Но хорошо все, что хорошо заканчивается. В концовке, когда стало появляться большое количество свободных зон, у нас продолжали возникать моменты, даже когда мы сделали несколько замен.

— Были ли в вашей практике игроки, оформлявшие хет-трик в дебютном матче?

— Не припомню такого.

— Довольны ли вы дебютом остальных новичков в матче?

— Да.

— Сегодня на фланг Ильи Самошникова пришлось очень много атак соперника. Не было желания у вас укрепить заменами оборону слева?

— Если мне скажут, кем укрепить оборону слева, я с удовольствием бы воспользовался.

— Есть ли информация о повреждении Самошникова?

— Пока нет.

— Во втором тайме казалось, что «Рубин» отдал мяч. Команда оберегала счет?

— В какой-то момент...Ты не можешь все время атаковать, все время владеть мячом. Любой команде мира в какой-то момент нужна передышка, тем более, когда счет позволяет, где-то отобороняться и немного передохнуть.

— Можно ли сравнивать качество газона Центрального стадиона и «Ак Барс Арены»?

— И там, и там плохой. Если бы мы играли на базе, было бы вообще супер.