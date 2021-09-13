Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поддел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:4).

— Нам надо набирать очки. Сегодняшний результат — 4:0 — это, конечно, много. Это неприятно. Стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца игры. Это не то, к чему мы должны идти. Мы играем для болельщиков. Команда сейчас в тяжелой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре. Надо исправлять ситуацию — мы на последнем месте с двумя забитыми мячами и много пропустили. Необходимо больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою — не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. Это первое, что должно быть, когда команда находится в такой ситуации. А 0:2 на 15 минуте — это большая форма для такой мастеровитой команды, как «Рубин». Нам эти мячи очень сильно усложнили ситуацию. Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в определенных моментах «Рубин» играл по счету. Но мы старались играть вперед, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счете 2:0. Нам нужно смотреть на себя, потому что ситуация очень сложная. Мы будем не просто разбираться, надо встряхивать команду. Игроки и все мы должны понять, что здесь надо сражаться — это в первую очередь. Во-вторых, это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаем моменты и их реализуем. А если мы еще пропускаем первыми, то сильно себе все усложняем, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Если бы пенальти все-таки назначили и «Урал» бы забил, то появился бы шанс спасти игру и сыграть вничью?

— Сложно сказать. До этого момента мы владели мячом, играли на чужой половине поля, не пропускали быстрые атаки. Затем произошел эпизод, когда они перехватили инициативу и мы сделали четыре замены, которые нам, однако, не помогли. Последние 15 минут «Рубин» владел преимуществом и сумел забить еще два гола. Не знаю, что было бы. Надо забивать, а там уже смотреть. «Рубин» выиграл сегодня уверенно.

— В какой форме находится Алексей Евсеев?

— Все примерно находятся в одинаковой форме. Понятно, что играет тот, кто находится в лучшей физической форме. Нужно проявлять себя на тренировках. Шанс всегда есть у всех.