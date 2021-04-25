Защитник «Спартака» Гапонов прокомментировал победу в дерби над ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Необычное для команды сочетание защитников было в дерби. Вы вообще ночь перед матчем спали?

— Я знал, что сыграю. Но ночью спал хорошо. Было небольшое волнение, но в целом нормально.

— Тедеско объявляет состав перед матчем. А вы говорите, что знали, что выйдете на поле. Откуда?

— Мы знали, что у Паши (Маслова) небольшие проблемы, и он не сыграет. Просто особенно это не афишировали. Доменико сказал: «Выходи и играй спокойно».

— ЦСКА чем-то удивил вас? Возможно, это был самый слабый ЦСКА за последнее время.

— Не знаю, я первый раз играл с ЦСКА. У них было два поражения перед дерби, у нас два проигрыша. Можно сказать, были два раненых зверя — у кого как пойдет. У нас сегодня пошло.

— Какую установку дал лично тебе Тедеско?

— Ну, как я уже сказал, просто: «Выходи и играй спокойно. Не переживай».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.