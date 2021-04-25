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Защитник «Спартака» Гапонов прокомментировал победу в дерби над ЦСКА

25 апреля 2021, 20:54
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Федор Чалов и Илья Гапонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА - 1:0. Федор Чалов и Илья Гапонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Необычное для команды сочетание защитников было в дерби. Вы вообще ночь перед матчем спали?

— Я знал, что сыграю. Но ночью спал хорошо. Было небольшое волнение, но в целом нормально.

— Тедеско объявляет состав перед матчем. А вы говорите, что знали, что выйдете на поле. Откуда?

— Мы знали, что у Паши (Маслова) небольшие проблемы, и он не сыграет. Просто особенно это не афишировали. Доменико сказал: «Выходи и играй спокойно».

— ЦСКА чем-то удивил вас? Возможно, это был самый слабый ЦСКА за последнее время.

— Не знаю, я первый раз играл с ЦСКА. У них было два поражения перед дерби, у нас два проигрыша. Можно сказать, были два раненых зверя — у кого как пойдет. У нас сегодня пошло.

— Какую установку дал лично тебе Тедеско?

— Ну, как я уже сказал, просто: «Выходи и играй спокойно. Не переживай».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры