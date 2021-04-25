Гапонов: «Слова Федуна в раздевалке? Скажем так, он хотел нас убить»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

— Что сказал в раздевалке команде Леонид Федун? Он уже отметил, что приложил вас за поражение от «Уфы».

— Не буду говорить, что он сказал. Это останется в раздевалке. Скажем так, он хотел нас убить.

— Атака ЦСКА доставила вам проблемы?

— Она каждому сопернику оставляет проблемы. И нам тоже.

— По сравнению с ФНЛ — небо и земля?

— Вы сами знаете, что ФНЛ — лучшая лига мира. Если без шуток, ЦСКА, конечно, на уровень выше. Но в «Спартаке» тоже хорошие ребята.

— Маслов и Жиго, которые сегодня не играли, давали советы?

— Нет, как и главный тренер, просто сказали, чтобы выходил и играл. Никакой накачки. Она порой только мешает.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Калинин)