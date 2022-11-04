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Сегодня, 08:45

РПЛ: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Шамар Николсон, Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
16-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь //
Смотреть все матчи чемпионата России по футболу можно по этой ссылке

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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