«Ростов» — «Динамо»: видео голов матча

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«Ростов» на своем поле победил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:1.

66-я минута: гол Щетинина

83-я минута: гол Глебова

87-я минута: гол Тюкавина