«Зенит» отстает от «Краснодара» на 7 очков: таблица РПЛ после 10-го тура
В воскресенье, 1 октября, завершился 10-й тур чемпионата России.
Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Крылья Советов» одержали сухие победы — над «Рубином» (2:0) и «Спартаком» (4:0) соответственно. На третье место по итогам тура поднялся «Локомотив».
«Факел» в матче аутсайдеров победил «Сочи» и отправил черноморскую команду на последнюю строчку в турнирной таблице.
Результаты матчей 10-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
10
|
7
|
3
|
0
|
16-3
|
24
|
2
|
Крылья Советов
|
10
|
6
|
3
|
1
|
25-12
|
21
|
3
|
Локомотив
|
10
|
5
|
3
|
2
|
16-14
|
18
|
4
|
Зенит
|
10
|
5
|
2
|
3
|
20-11
|
17
|
5
|
Спартак
|
10
|
5
|
1
|
4
|
14-16
|
16
|
6
|
ЦСКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
20-15
|
16
|7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|
Урал
|
10
|
4
|
3
|
3
|
10-12
|
15
|
9
|
Пари НН
|
10
|
4
|
2
|
4
|
9-9
|
14
|
10
|
Ахмат
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12-11
|
12
|
11
|
Оренбург
|
10
|
3
|
2
|
5
|
13-17
|
11
|
12
|
Ростов
|
10
|
2
|
4
|
4
|
15-21
|
10
|
13
|
Рубин
|
10
|
2
|
3
|
5
|
10-20
|
9
|
14
|
Факел
|
10
|
2
|
2
|
6
|
7-14
|
8
|
15
|
Балтика
|
10
|
2
|
1
|
7
|
9-16
|
7
|
16
|
Сочи
|
10
|
2
|
0
|
8
|
9-16
|
6
В матчах 11-го тура встречаются: 7 октября «Урал» — «Локомотив» (12:00), «Сочи» — «Зенит» (14:00), «Балтика» — «Оренбург» (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00);
8 октября «Пари НН» — «Крылья Советов» (14:00), «Динамо» — «Факел» (16:30), «Спартак» — ЦСКА (19:00), «Ахмат» — «Рубин» (19:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
7
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1