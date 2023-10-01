«Ахмат» — «Динамо»: видео голов
«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 10-го тура чемпионата России.
Счет в первом тайме открыл Светослав Ковачев — болгарин получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол.
После перерыва бело-голубые сравняли счет — парагваец Роберто Фернандес отличился после навеса бразильца Бителло со штрафного.
21-я минута. Ковачев — 1:0
51-я минута. Фернандес — 1:1
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|19:00
|
Ростов – Урал
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|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
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Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
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Матео Кассьерра
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Антон Заболотный
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