«Ахмат» — «Динамо»: видео голов

«Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 10-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Светослав Ковачев — болгарин получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол.

После перерыва бело-голубые сравняли счет — парагваец Роберто Фернандес отличился после навеса бразильца Бителло со штрафного.

21-я минута. Ковачев — 1:0

51-я минута. Фернандес — 1:1