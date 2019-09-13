Премьер-лига, 9-й тур: расписание и результаты
09:00
Чемпионат России возвращается после сентябрьской паузы на матчи сборных.
13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (Матч Премьер).
14 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер).
14 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).
15 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер).
15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
15 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).
16 сентября. Москва. Стадион «Динамо». 20.00 (Матч Премьер).
16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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