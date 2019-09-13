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Премьер-лига, 9-й тур: расписание и результаты

09:00
«Спартак» — «Урал»: новая серия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Спартак» — «Урал»: новая серия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Чемпионат России возвращается после сентябрьской паузы на матчи сборных.

Зенит — Арсенал

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (Матч Премьер).

Зенит — Арсенал Т

Спартак — Урал

14 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Спартак — Урал

Сочи — Локомотив

14 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Премьер).

Сочи — Локомотив

Оренбург — Рубин

15 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер).

Оренбург — Рубин

Тамбов — ЦСКА

15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Тамбов — ЦСКА

Краснодар — Крылья Советов

15 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар — Крылья Советов

Динамо — Уфа

16 сентября. Москва. Стадион «Динамо». 20.00 (Матч Премьер).

Динамо — Уфа

Ростов — Ахмат

16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Ростов — Ахмат

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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