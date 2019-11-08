РПЛ, 16-й тур: расписание и трансляции матчей
8 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч Премьер).
Судья: С.Иванов (Ростов-на-Дону).
9 ноября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Турбин (Дмитров).
9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер).
Судья: Карасев (Москва).
9 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Судья: Мешков (Дмитров).
ВАР: Сухой (Люберцы). А.Матюнин (Москва).
10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч Премьер).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
10 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Еськов (Москва).
10 ноября. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).
Судья: Васильев (Ижевск).
10 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мешков (Дмитров).
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