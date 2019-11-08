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РПЛ, 16-й тур: расписание и трансляции матчей

09:00
Дмитрий Стоцкий и Алексей Миранчук: «Краснодар» vs «Локомотив». Фото Виталий Тимкив
Дмитрий Стоцкий и Алексей Миранчук: «Краснодар» vs «Локомотив». Фото Виталий Тимкив
Старт второго круга чемпионата и тур перед ноябрьской паузой на матчи сборных

Ахмат — Урал

8 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч Премьер).

Судья: С.Иванов (Ростов-на-Дону).

Ахмат — Урал

Рубин — Динамо

9 ноября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Турбин (Дмитров).

Рубин — Динамо

Ростов — Тамбов

9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Карасев (Москва).

Ростов — Тамбов

Спартак — Крылья Советов

9 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Судья: Мешков (Дмитров).

ВАР: Сухой (Люберцы). А.Матюнин (Москва).

Спартак — Крылья Советов

Оренбург — Уфа

10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч Премьер).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Оренбург — Уфа

Арсенал — Зенит

10 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Еськов (Москва).

Арсенал Т — Зенит

Сочи — ЦСКА

10 ноября. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Васильев (Ижевск).

Сочи — ЦСКА

Локомотив — Краснодар

10 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мешков (Дмитров).

Локомотив — Краснодар

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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