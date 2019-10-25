РПЛ, 14-й тур: расписание и трансляции матчей
09:00
Новый уик-энд чемпионата России.
25 октября. Казань. Стадион «Центральный». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).
26 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).
27 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).
27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ).
27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).
27 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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