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РПЛ, 14-й тур: расписание и трансляции матчей

09:00
«Локомотив» vs «Спартак». Фото Сергей Киврин, Матч ТВ
«Локомотив» vs «Спартак». Фото Сергей Киврин, Матч ТВ
Новый уик-энд чемпионата России.

Рубин — Урал

25 октября. Казань. Стадион «Центральный». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Рубин — Урал

Тамбов — Уфа

26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Тамбов — Уфа

Ахмат — Арсенал

26 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Ахмат — Арсенал Т

Ростов — Сочи

26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Ростов — Сочи

Крылья Советов — Зенит

27 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Крылья Советов — Зенит

Локомотив — Спартак

27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ).

Локомотив — Спартак

ЦСКА — Динамо

27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).

ЦСКА — Динамо

Краснодар — Оренбург

27 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар — Оренбург

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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