РПЛ, 3-й тур: «Акрон» — московское «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи

3-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В субботу, 3 августа, пройдут три матча 3-го тура РПЛ. Откроет игровой день встреча «Акрона» с московским «Динамо», затем сыграют «Зенит» и «Ростов», а вечером «Рубин» примет «Химки».

3 августа, суббота

4 августа, воскресенье

5 августа, понедельник

Турнирная таблица чемпионата России //

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