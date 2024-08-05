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Сегодня, 21:55

Дубль Угальде принес «Спартаку» вторую разгромную победу подряд

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ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» с разгромным счетом обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России — 3:0.

Дубль оформил Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет Данил Пруцев.

Таким образом, «Спартак» добился второй крупной победы подряд. Ранее красно-белые обыграли московское «Динамо» (3:0) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат», а самарцы сыграют дома против «Факела». Обе встречи пройдут 11 августа.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
8
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РПЛ, 3-й тур: «Спартак» разгромил «Крылья Советов» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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