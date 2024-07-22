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Сегодня, 21:59

«Рубин» обыграл «Пари НН» в матче с шестью голами

Алина Савинова
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Игроки «Рубина» в матче против «Пари НН» (4:2).
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в матче 1-го тура чемпионата России — 4:2. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

Первый гол на 3-й минуте забил форвард хозяев Зе Турбо. Через 2 минуты Мирлин Даку сравнял счет. У казанцев в первом тайме также отличились Александр Зотов и Валентин Вада. Один мяч нижегородской команды на 71-й минуте отыграл Валерий Царукян. Окончательный счет в игре установил защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов, который забил гол на 90+1-й минуте.

«Рубин» набрал 3 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» (0 баллов) — 13-я строчка.

27 июля команда Рашида Рахимова на своем поле примет «Зенит». Клуб из Нижнего Новгорода в этот же день дома сыграет против ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:4
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
4
22
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«Пари НН» уступил «Рубину», «Спартак» проиграл «Оренбургу»: результаты матчей 1-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 2 : 4
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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