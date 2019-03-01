Чемпионат России. 18-й тур. Расписание и результаты

"Оренбург" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: Кулик, 58.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 79), Мишкич, Афонин, Маляров (Попович, 46), Деспотович (А.В.Козлов, 70).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Маркелов, Ондуа, Кулик, Закиров, Кацаев (Лескано, 72), Понсе (Долгов, 79).
Предупреждения: Маркелов, 32. Бегич, 34. Сиваков, 39. Сутормин, 53. Кацаев, 69. Дюпин, 86.
Удаление: Сиваков, 56.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Чельцов (оба – Москва).
1 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".
"Урал" – "Зенит"
2 марта. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 11.30 (Матч Премьер).
Судья: Мешков (Дмитров).
"Арсенал" – ЦСКА
2 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена" 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Турбин (Дмитров).
"Локомотив" – "Крылья Советов"
2 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". 16.30 (Матч Премьер).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
"Рубин" – "Ахмат"
2 марта. Казань. Стадион "Казань Арена" 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Судья: Москалев (Воронеж).
"Уфа" – "Динамо"
3 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (Матч Премьер).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Енисей" – "Ростов"
3 марта. Сочи. Стадион "Фишт". 14.00 (Матч Премьер).
Судья: Матюнин (Москва).
"Спартак" – "Краснодар"
3 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена" 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
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