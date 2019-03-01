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Чемпионат России. 18-й тур. Расписание и результаты

"Спартак" - "Краснодар" - центральный матч 18-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
"Спартак" - "Краснодар" - центральный матч 18-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Матчи 18-го тура российской премьер-лиги.

"Оренбург" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: Кулик, 58.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 79), Мишкич, Афонин, Маляров (Попович, 46), Деспотович (А.В.Козлов, 70).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Маркелов, Ондуа, Кулик, Закиров, Кацаев (Лескано, 72), Понсе (Долгов, 79).
Предупреждения: Маркелов, 32. Бегич, 34. Сиваков, 39. Сутормин, 53. Кацаев, 69. Дюпин, 86.
Удаление: Сиваков, 56.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Чельцов (оба – Москва).
1 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".

Оренбург – Анжи

"Урал" – "Зенит" 
2 марта. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 11.30 (Матч Премьер). 
Судья: Мешков (Дмитров).

Урал - Зенит

"Арсенал" – ЦСКА 
2 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена" 14.00 (Матч Премьер). 
Судья: Турбин (Дмитров).

Арсенал Т - ЦСКА

"Локомотив" – "Крылья Советов" 
2 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". 16.30 (Матч Премьер). 
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Локомотив - Крылья Советов

"Рубин" – "Ахмат" 
2 марта. Казань. Стадион "Казань Арена" 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер). 
Судья: Москалев (Воронеж).

Рубин - Ахмат

"Уфа" – "Динамо" 
3 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (Матч Премьер).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

Уфа - Динамо

"Енисей" – "Ростов" 
3 марта. Сочи. Стадион "Фишт". 14.00 (Матч Премьер). 
Судья: Матюнин (Москва).

Енисей - Ростов

"Спартак" – "Краснодар" 
3 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена" 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер). 
Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Спартак - Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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