Чемпионат России намерены доиграть, а не прекратить

Как стало известно «СЭ», россйиские футбольные власти пока не рассматривают вариант окончательного прекращения соревнований во всех дивизионах в сезоне-2019/20 и определения мест по итогам туров, проведенных на данный момент.

Напомним, что в понедельник в Москве ужесточены ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания.

Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно». Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

Таким образом, в Москве нельзя будет проводить матчи КХЛ и чемпионата России по футболу даже при пустых трибунах. Во вторник РПЛ, скорее всего, приостановит свой турнир — пока временно. (Вячеслав Короткин)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список