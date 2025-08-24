«Краснодар» стал лидером РПЛ, ЦСКА опередил «Локомотив»: таблица РПЛ после 6-го тура

В воскресенье, 24 августа, матчем «Сочи» — «Балтика» (0:2) завершился 6-й тур чемпионата России. На первое место вышел «Краснодар», который разгромил «Крылья Советов» (6:0).

ЦСКА обыграл «Акрон» (3:1) и по дополнительным показателям опередил «Локомотив», который упустил победу над «Ростовом» (3:3).

РПЛ: результаты всех матчей 6-го тура

В 7-м туре встречаются: 30 августа «Оренбург» — «Рубин» (14.00), «Зенит» — «Пари НН» (16.15), «Спартак» — «Сочи» (18.30), «Ростов» — «Ахмат» (20.45);

31 августа «Акрон» — «Балтика» (13.30), «Локомотив» — «Крылья Советов» (15.45), ЦСКА — «Краснодар» (18.00), «Динамо» Мх — «Динамо» (20.30).