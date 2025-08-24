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РПЛ, расписание и результаты 6-го тура: «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», ЦСКА победил «Акрон» и другие матчи

Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 6-го тура чемпионата России.

В пятницу, 22 августа, 6-й тур РПЛ открыл матч «Оренбург» — «Ахмат» (2:2).

В субботу, 23 августа, «Рубин» дома проиграл «Спартаку» (0:2), «Зенит» разгромил «Динамо» из Махачкалы (4:0), «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0).

24 августа «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0), ЦСКА победил «Акрон» (3:1), а «Сочи» уступил «Балтике» (0:2).

22 августа, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
22 августа 2025, 18:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Ахмат

23 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
23 августа 2025, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
23 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
23 августа 2025, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
23 августа 2025, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Пари Нижний Новгород

24 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 15:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:6
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Балтика

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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