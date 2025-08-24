Бабаев: «Будет неплохо, если Кисляк проведет всю карьеру в ЦСКА, как Акинфеев»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на то, что полузащитник армейцев Матвей Кисляк проведет всю карьеру в клубе.

«Будет неплохо, если Кисляк проведёт всю карьеру в ЦСКА, как Акинфеев. Это будет зависеть от того, насколько Матвей захочет повторить путь Игоря. Мы не намерены заставлять футболиста быть до конца карьеры с нами, если он не хочет», — приводит Metaratings слова Бабаева.

20-летний Кисляк выступает за ЦСКА с 2020 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах во всех турнирах.

Этим летом сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая». Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.