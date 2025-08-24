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Челестини заявил, что Виктор и Руис здорово справились с дебютным матчем за ЦСКА

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил дебют новичков команды Жоао Виктора и Даниэля Руиса в матче 6-го тура РПЛ с «Акроном» (3:1).

«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоао может многое дать команде в единоборствах — он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», — приводит пресс-служба армейцев слова Челестини.

Также тренер прокомментировал физическую готовность команды и лучшего игрока матча с «Акроном» Кирилла Глебова.

«В физическом плане команда проделывает большую работу. Глебов же выполняет огромное количество спринтов за матч, и обычно игроков меняют ближе к 70-й минуте после такой работы. Но сегодня он сыграл больше. Видно, что к концу было сложно, но его физическая готовность мне очень понравилась. Также могу сказать и о всей команде», — добавил он.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет против «Краснодара», который лидирует в РПЛ с 15 баллами.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Даниэль Руис
Жоао Виктор (ЦСКА)
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РПЛ, расписание и результаты 6-го тура: «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», ЦСКА победил «Акрон» и другие матчи

«Краснодар» стал лидером РПЛ, ЦСКА опередил «Локомотив»: таблица РПЛ после 6-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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