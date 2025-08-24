Челестини заявил, что Виктор и Руис здорово справились с дебютным матчем за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил дебют новичков команды Жоао Виктора и Даниэля Руиса в матче 6-го тура РПЛ с «Акроном» (3:1).

«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоао может многое дать команде в единоборствах — он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», — приводит пресс-служба армейцев слова Челестини.

Также тренер прокомментировал физическую готовность команды и лучшего игрока матча с «Акроном» Кирилла Глебова.

«В физическом плане команда проделывает большую работу. Глебов же выполняет огромное количество спринтов за матч, и обычно игроков меняют ближе к 70-й минуте после такой работы. Но сегодня он сыграл больше. Видно, что к концу было сложно, но его физическая готовность мне очень понравилась. Также могу сказать и о всей команде», — добавил он.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет против «Краснодара», который лидирует в РПЛ с 15 баллами.