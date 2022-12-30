Чанов считает Акинфеева, Сафонова и Песьякова лучшими вратарями РПЛ в 2022 году

Бывший тренер вратарей в ЦСКА Вячеслав Чанов назвал тройку лучших голкиперов в российском футболе в 2022 году.

«Вроде казалось, что Сафонов — номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему в своем мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России. Ну, кроме Игоря тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной, выделялись, Песьяков хороший сезон провел, моя тройка такая будет.

Есть голкипер, который способен уехать в Европу? А почему же нет? Но надо подождать немного, мы слишком быстро вешаем ярлыки, молодым вратарям не хватает стабильности в матчах. Я уверен в этом, наши вратари, наша школа — одни из лучших в мире, как ни крути. Лучший вратарь столетия мы знаем откуда", — цитирует Чанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России Матвей Сафонов сыграл 17 матчей, пропустил 29 мячей и в 5 встречах отыграл на ноль. Игорь Акинфеев пропустил 18 голов в 17 встречах, а 5 игр провел на ноль. Сергей Песьяков провел 17 матчей, пропустил 23 гола и в 3 играх сохранил ворота в неприкосновенности.