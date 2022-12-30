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Чанов считает Акинфеева, Сафонова и Песьякова лучшими вратарями РПЛ в 2022 году

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей в ЦСКА Вячеслав Чанов назвал тройку лучших голкиперов в российском футболе в 2022 году.

«Вроде казалось, что Сафонов — номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему в своем мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России. Ну, кроме Игоря тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной, выделялись, Песьяков хороший сезон провел, моя тройка такая будет.

Есть голкипер, который способен уехать в Европу? А почему же нет? Но надо подождать немного, мы слишком быстро вешаем ярлыки, молодым вратарям не хватает стабильности в матчах. Я уверен в этом, наши вратари, наша школа — одни из лучших в мире, как ни крути. Лучший вратарь столетия мы знаем откуда", — цитирует Чанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата России Матвей Сафонов сыграл 17 матчей, пропустил 29 мячей и в 5 встречах отыграл на ноль. Игорь Акинфеев пропустил 18 голов в 17 встречах, а 5 игр провел на ноль. Сергей Песьяков провел 17 матчей, пропустил 23 гола и в 3 играх сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-vratarei-cska-chanov-nazval-safonova-akinfeeva-i-pesyakova-luchshimi-golkiperami-rpl-v-2022-godu-217245/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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