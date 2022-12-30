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Бояринцев: «Чемпионат мира затмил все события в российском футболе»

Алина Савинова
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Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев заявил, что чемпионат мира-2022 стал главным событием уходящего 2022 года.

«Чемпионат мира затмил все события в российском футболе. Финал получился шикарным. Самое главное событие этого года — чемпионат мира-2022, который лично мне очень понравился. Мне кажется, этот мундиаль затмил любые футбольные события в каждой стране мира», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря. Победу одержала сборная Аргентины, обыгравшая в финале турнира национальную команду Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-chempionat-mira-2022-zatmil-vse-soby-tiya-v-rossijskom-futbole/
Денис Бояринцев
Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 - : -
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