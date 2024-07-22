Экс-защитник «Зенита» Веденеев: «Питерцам еще рано вешать золотые медали РПЛ»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре с «Крыльями Советов» (4:0) в первом туре РПЛ.

«Думаю, рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Например, «Динамо» в первом туре тоже уверенно выиграло. А что касается матча петербуржцев против «Крыльев Советов», то они играли хуже, чем в Суперкубке. Не было Клаудиньо, Родригао травмировался, было очень жарко, и команды не могли весь матч поддерживать нужный темп. И отмечу, что все голы «Зенита» забивались в разреженном пространстве».

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином» 27 июля.