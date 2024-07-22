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Экс-защитник «Зенита» Веденеев: «Питерцам еще рано вешать золотые медали РПЛ»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре с «Крыльями Советов» (4:0) в первом туре РПЛ.

«Думаю, рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали, — цитирует «РБ Спорт» Веденеева. — Например, «Динамо» в первом туре тоже уверенно выиграло. А что касается матча петербуржцев против «Крыльев Советов», то они играли хуже, чем в Суперкубке. Не было Клаудиньо, Родригао травмировался, было очень жарко, и команды не могли весь матч поддерживать нужный темп. И отмечу, что все голы «Зенита» забивались в разреженном пространстве».

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином» 27 июля.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
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21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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