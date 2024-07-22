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Сегодня, 11:05

Полузащитник «Акрона» Палиенко: «Задача — начать следующий сезон в премьер-лиге»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко в разговоре «СЭ» назвал главную задачу на сезон-2024/25.

В первом туре чемпионата России тольяттинская команда уступила в гостях «Локомотиву» (2:3).

«Год назад мы играли в Кубке России. Какой-то опыт имели, знали, что нас ждет. «Акрон» может удержаться в РПЛ за счет своей игры — мы играем в атакующий, комбинационный футбол. Задача — побеждать в каждом матче и начать следующий сезон в премьер-лиге», — сказал Палиенко «СЭ».

В следующем матче «Акрон» сыграет в гостях с «Факелом» 27 июля.

Максим Палиенко
РПЛ
ФК Акрон
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