Мамедов: «Руководство «Спартака» должно удерживать всех игроков, если хочет выиграть чемпионство»

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился мнением о необходимости сохранения нынешнего состава московской команды.

«У «Спартака» сейчас очень хороший состав. Руководство должно удерживать всех игроков, если хочет выиграть чемпионство, и если хочет сделать это снова в дальнейшем. Угальде в этой ситуации не исключение. У «Спартака» сейчас вообще все хорошо», — приводит Metaratings.ru слова Мамедова.

Также футболист оценил амбиции красно-белых на чемпионство.

«Сколько там прошло с 2017 года? Восемь лет. Надо, чтоб «Спартак» становился чемпионом хотя бы раз в восемь лет, а не раз в семнадцать лет, как это было раньше», — добавил он.

После 19 туров «Спартак» с 40 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. по 40 баллов также набрали «Зенит» и «Краснодар», однако сине-бело-голубые опережают московский клуб по дополнительным показателям.