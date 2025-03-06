Непомнящий раскрыл, в чем заключается секрет Дзюбы

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Секрет Дзюбы заключается в таланте, профессионализме и дисциплине. Артем не сбавляет требований к себе, хотя за его спиной успешная карьера, множество трофеев и достижений. Но он раз за разом находит мотивацию, чтобы выходить на поле и показывать там свой максимум», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. На первой строчке идет «Зенит», на второй — «Спартак», на третьей — «Краснодар». Все три клуба набрали по 40 баллов.

В текущем розыгрыше чемпионата России по футболу 36-летний Дзюба забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.