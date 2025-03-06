Малышев рассказал, как Кахигао оказался в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал слухи о том, что нового спортивного директора Франсиса Кахигао в клуб привел прежний спортивный директор Пол Эшуорт.

— Была версия о приглашении Кахигао — о том, что это протеже Пола Эшуорта, работающего сейчас в одной из скаутских контор на российском рынке. Версию распространил Тимур Гурцкая. Правда ли, что именно Эшуорт продюсировал в «Спартак» Кахигао?

— Для меня это загадочная информация. Ничего об этом не знаю, не слышал. Как не знаю и источников информации Теодора. Мы с Франсисом были знакомы полтора года, общались по разным темам и после ухода Томаша связались снова по поводу работы в «Спартаке». Вот реальная история, — рассказал Малышев «РБ Спорт».

В конце прошлого года «Спартак» расстался с прежним спортивным директором — португальцем Томашем Амаралом, а в январе сообщил о назначении испанца Кахигао.