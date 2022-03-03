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Мирзоян: «Приход Языджи расширил тактический арсенал ЦСКА»

Бывшему защитнику «Спартака» Мирзояну нравится игра новичка ЦСКА Языджи
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Этот парень мне понравился, — приводит слова Мирзояна Betonmobile.ru. — Во-первых, Юсуф умеет классно исполнять «стандарты»: не зря же именно со штрафного он забил «Спартаку». Но самое главное, турок умело удерживает мячи в атаке и распределяет их для партнеров. Приход Языджи расширил тактический арсенал ЦСКА. Если по земле доставить мяч в штрафную соперника не удается, его можно просто закинуть вперед».

Также бывший защитник оценил игру ЦСКА после зимнего перерыва.

«Обращает на себя внимание высокая слаженность действий ЦСКА. Все линии армейцев очень грамотно взаимодействуют друг с другом. Особенно мне понравилась игра в обороне: четко, чисто, без ошибок. Честно говоря, давно не видел такого», — сказал он.

Напомним, после зимнего перерыва ЦСКА одержал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ, а также победил «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Во встрече с красно-белыми Языджи забил победный гол со штрафного, а в игре с сочинцами отдал две результативные передачи с углового.

Источник: https://betonmobile.ru
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БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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