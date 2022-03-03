Александр Плутник считает, что Марвин Комппер справится с должность главного тренера «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал уход Маркуса Гисдоля с поста главного тренера.

«Уход Гисдоля? Клуб работает. Марвин Комппер справится, мы уверены», — сказал Плутник.

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Марвин Комппер, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

Однако, по информации «СЭ», Дмитрий Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера клуба, так как у Комппера нет необходимой лицензии.

«Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и после 19 туров РПЛ расположился на 7-м месте в турнирной таблице.