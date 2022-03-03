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Сегодня, 19:02

Роскомнадзор требует снять блокировку с YouTube-канала ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент

Роскомнадзор требует снять ограничения, ранее наложенные на You-Tube-канал ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«3 марта Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения.

Все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба», — говорится в заявлении.

23 февраля Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и всех ее дочерних структур. Компания является владельцем 77,63 процента акций ЦСКА с весны 2020 года.

Источник: https://tass.ru/politika/13953913
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