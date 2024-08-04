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Сегодня, 15:43

Бывший защитник «Локомотива» Логашов высоко оценил игру «Ахмата»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал, чего ждет от матча московской команды с «Ахматом» в третьем туре РПЛ.

«Ахмат» с Беришей в сумасшедшей форме, плюс матч в Грозном, а там всегда тяжело играть. «Локомотив», конечно, окрылен победой над «Ростовом», но в лучшем случае это ничья», — цитирует Логашова Metaratings.ru

Матч между командами состоится сегодня, 4 августа, на «Ахмат Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Арсений Логашов
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
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Рубин – Химки
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4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
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 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
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 - : -
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