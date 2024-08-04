Бывший защитник «Локомотива» Логашов высоко оценил игру «Ахмата»
Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал, чего ждет от матча московской команды с «Ахматом» в третьем туре РПЛ.
«Ахмат» с Беришей в сумасшедшей форме, плюс матч в Грозном, а там всегда тяжело играть. «Локомотив», конечно, окрылен победой над «Ростовом», но в лучшем случае это ничья», — цитирует Логашова Metaratings.ru
Матч между командами состоится сегодня, 4 августа, на «Ахмат Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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