Бывший защитник «Локомотива» Логашов высоко оценил игру «Ахмата»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал, чего ждет от матча московской команды с «Ахматом» в третьем туре РПЛ.

«Ахмат» с Беришей в сумасшедшей форме, плюс матч в Грозном, а там всегда тяжело играть. «Локомотив», конечно, окрылен победой над «Ростовом», но в лучшем случае это ничья», — цитирует Логашова Metaratings.ru

Матч между командами состоится сегодня, 4 августа, на «Ахмат Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.