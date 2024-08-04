Экс-тренер «Динамо» Петрушин назвал Лунева лучшим игроком команды на старте сезона

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин назвал голкипера Андрея Лунева лучшим игроком команды на старте сезона.

«Я переживаю за Тюкавина. Он пока мало забивает. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком в РПЛ. Сейчас у него не все получается. Даже моментов столько нет, потому что его серьезно опекают. А так назову Лунева. В трех матчах он играл уверенно, что прибавляет надежности футболистам обороны, хотя пока в защите не все гладко», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».