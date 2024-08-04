Билялетдинов: «Локомотиву» нужны приобретения в каждую линию»

Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов считает, что «Локомотиву» нужны усиления на каждую позицию в команде.

«Локомотиву» нужны приобретения. Не знаю, в какой возрастной категории, но нужны люди с опытом и хорошей мотивацией. Но их приобрести не так просто. Всегда смотришь как тренер, хочется сказать, что нужны игроки в каждую линию, даже вратарскую назвать можно. В атаке тоже будет недостаточно Сулейманова и Воробьева, нужен третий. Пусть колдует тренерский штаб, но футболисты нужны», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

После двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» располагается на девятом месте в таблице с тремя очками. В следующем матче красно-зеленые встретятся в гостях с «Ахматом» 4 августа.