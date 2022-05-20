Бывший защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«У нас должна быть определенная культура, как на Западе. Там продается пиво, и люди ведут себя культурно. На сегодняшний день наши стадионы оборудованы камерами, очень хорошая безопасность. Ничего плохого в продаже пива не вижу. Люди могут выпить пиво до футбола и присутствовать на матче в таком же состоянии. Я больше за пиво. Если захотеть — в любом случае можно найти. А так это будет продаваться, клубы смогут на этом зарабатывать деньги. Нелохая инициатива», — сказал Комбаров «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.