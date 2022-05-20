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Комбаров — о продаже пива на стадионах: «У нас должна быть определенная культура, как на Западе»

Комбаров отреагировал на продажу пива на стадионах
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«У нас должна быть определенная культура, как на Западе. Там продается пиво, и люди ведут себя культурно. На сегодняшний день наши стадионы оборудованы камерами, очень хорошая безопасность. Ничего плохого в продаже пива не вижу. Люди могут выпить пиво до футбола и присутствовать на матче в таком же состоянии. Я больше за пиво. Если захотеть — в любом случае можно найти. А так это будет продаваться, клубы смогут на этом зарабатывать деньги. Нелохая инициатива», — сказал Комбаров «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

Дмитрий Комбаров
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
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