Кавазашвили рассказал, как Дзюбе завоевать любовь болельщиков «Торпедо»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Если Дзюба идет «Торпедо», чтобы вытащить клуб из зоны вылета, то честь и хвала ему. Он может завоевать большую любовь болельщиков по России, особенно любовь болельщиков «Торпедо», если спасет клуб от вылета. А если он пойдет туда, чтобы получить определенную сумму денег, то это никчемная затея. «Торпедо» надо спасать, если Дзюба это сделает, то честь ему и хвала. Полгода назад он играл за чемпиона России, а сейчас может играть за худшую команду РПЛ? Это не имеет значение. Он два месяца назад играл в Турции, и что? Главное, чтобы у него были амбиции», — сказал Кавазашвили «СЭ».

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.