Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я думаю, что Артем может быть и разговаривал с какими-то командами. Но скорее всего, из всех, кто хочет Дзюбу в приобретение — это «Торпедо». Поэтому Артем, наверно, и поехал. Но опять же, никто не знает. Может он поедет сейчас сборы проходить. А контракт возможно еще не подписан, и агент занимается какими-то другими вариантами. Подходит ли «Торпедо» Дзюбе? Однозначно подходит. Я думаю, что Артем любой российской команде однозначно бы пригодился. Единственное, что Дзюбе необходимо набрать свои кондиции. Может быть, он до этого поддерживал свою форму. Но сейчас те сборы, когда ему просто нужно набрать форму. Для любой команды чемпионата России Артем бы пригодился. Другое дело, «Спартак» — понятное дело не пригласит, «Зенит» нет, «Локомотив» не знаю, может какие-то вопросы смотрят. ЦСКА нет. Из тех команд, которые могут пригласить Артема, я думаю, что может оказаться «Сочи». Но возможно Артем хочет поближе к Москве», — сказал Деменко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.