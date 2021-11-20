Кухарчук: «Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в инетрвью «РБ Спорт» рассказал об интересе к себе других клубов. По его словам, никто из топ-клубов РПЛ к нему не обращался, однако были звонки от иностранных клубов.

— Вы проводили хороший отрезок и в «Томи», и в «Химках». К вам никто не обращался из топ-клубов РПЛ?

— Нет, ни разу топ-клуб РПЛ не выходил со мной на связь за последнее время.

— А из Европы?

— Да, со мной связывались представители клубов из Турции, Румынии и Австрии. Я их перенаправлял в клуб, потому что у меня действующий контракт.

— Когда это было?

— Буквально недавно — месяц назад и в конце прошлого сезона. После пятого тура РПЛ нынешнего сезона еще поступал звонок, но я не уполномочен вести переговоры. Общались ли они с моим клубом? Не знаю.

— «Химки» что-то говорили вам?

— Нет. Моя задача — играть за «Химки». Есть интерес от других клубов — здорово, обращайтесь в клуб.

— Вы сами хотите в Европе поиграть?

— Конечно, это очень интересно. Но на данном этапе моей жизни у меня действующий контракт c «Химками». Когда будет предметный интерес, встречи и разговоры — одно дело. Но когда поступает только звонок с вопросами «ты поедешь к нам?», «что у тебя в клубе сейчас?», отвечаю просто: «Спасибо за интерес».

— Не помните, какие клубы обращались к вам?

— Я не помню названия клубов. Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции (смеется).

— За кого вы болели в детстве?

— Как и сейчас, я болею за «Ливерпуль». До перехода в академию «Рубина» болел за «Локомотив».

— Вы хотите играть в топ-клубе РПЛ? Вам уже 31 год.

— Ха-ха, может, «Химки» выйдут в еврокубки в следующем сезоне. Я могу помечтать во время отпуска, а сейчас — полностью сконцентрирован на «Химках».

В этом сезоне Кухарчук провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.