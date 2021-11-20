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Кухарчук: «Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции»

11:17
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в инетрвью «РБ Спорт» рассказал об интересе к себе других клубов. По его словам, никто из топ-клубов РПЛ к нему не обращался, однако были звонки от иностранных клубов.

— Вы проводили хороший отрезок и в «Томи», и в «Химках». К вам никто не обращался из топ-клубов РПЛ?

— Нет, ни разу топ-клуб РПЛ не выходил со мной на связь за последнее время.

— А из Европы?

— Да, со мной связывались представители клубов из Турции, Румынии и Австрии. Я их перенаправлял в клуб, потому что у меня действующий контракт.

— Когда это было?

— Буквально недавно — месяц назад и в конце прошлого сезона. После пятого тура РПЛ нынешнего сезона еще поступал звонок, но я не уполномочен вести переговоры. Общались ли они с моим клубом? Не знаю.

— «Химки» что-то говорили вам?

— Нет. Моя задача — играть за «Химки». Есть интерес от других клубов — здорово, обращайтесь в клуб.

— Вы сами хотите в Европе поиграть?

— Конечно, это очень интересно. Но на данном этапе моей жизни у меня действующий контракт c «Химками». Когда будет предметный интерес, встречи и разговоры — одно дело. Но когда поступает только звонок с вопросами «ты поедешь к нам?», «что у тебя в клубе сейчас?», отвечаю просто: «Спасибо за интерес».

— Не помните, какие клубы обращались к вам?

— Я не помню названия клубов. Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции (смеется).

— За кого вы болели в детстве?

— Как и сейчас, я болею за «Ливерпуль». До перехода в академию «Рубина» болел за «Локомотив».

— Вы хотите играть в топ-клубе РПЛ? Вам уже 31 год.

— Ха-ха, может, «Химки» выйдут в еврокубки в следующем сезоне. Я могу помечтать во время отпуска, а сейчас — полностью сконцентрирован на «Химках».

В этом сезоне Кухарчук провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/

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Роман Шишов все материалы автора

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