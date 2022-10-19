Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с «Ахматом».

— Матч «Краснодар» — «Ахмат» (2:3). К сожалению, приходится признать, что Матвей Сафонов эту игру провалил. Сначала разберем две его ошибки, которые повлияли на исход встречи.

35-я минута. Гол Тимофеева. Считаю, голкипер хозяев совершил техническую ошибку. Мяч направлялся не очень сильно, щекой из-за пределов штрафной. Да, был отскок, но Матвей принял почему-то решение падать как-то неуклюже и пытаться одной рукой отбить этот мяч. Хотя, в принципе, у него было время, чтобы быстро переместиться и сработать двумя руками. То есть тут следует говорить о концентрации и неправильном решении.

Победный гол Олейникова в компенсированное время. Матвей опять допустил ошибку. Почему? Удар наносился с 20 метров. Да, низом, плотно, точно. Но Сафонов неправильно выбрал позицию. Ближний угол был слишком открыт. Более того, я заметил, что перед ударом вратарь сместился немного ближе к центру, еще приоткрыв свой правый угол. Это в итоге и не позволило ему дотянуться до мяча, — сказал Габулов «СЭ».