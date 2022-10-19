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Габулов — об ошибке Сафонова с «Ахматом»: «Матвей почему-то неуклюже упал и одной рукой попытался отбить мяч»

Габулов оценил Сафонова в матче с «Ахматом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с «Ахматом».

— Матч «Краснодар» — «Ахмат» (2:3). К сожалению, приходится признать, что Матвей Сафонов эту игру провалил. Сначала разберем две его ошибки, которые повлияли на исход встречи.

35-я минута. Гол Тимофеева. Считаю, голкипер хозяев совершил техническую ошибку. Мяч направлялся не очень сильно, щекой из-за пределов штрафной. Да, был отскок, но Матвей принял почему-то решение падать как-то неуклюже и пытаться одной рукой отбить этот мяч. Хотя, в принципе, у него было время, чтобы быстро переместиться и сработать двумя руками. То есть тут следует говорить о концентрации и неправильном решении.

Победный гол Олейникова в компенсированное время. Матвей опять допустил ошибку. Почему? Удар наносился с 20 метров. Да, низом, плотно, точно. Но Сафонов неправильно выбрал позицию. Ближний угол был слишком открыт. Более того, я заметил, что перед ударом вратарь сместился немного ближе к центру, еще приоткрыв свой правый угол. Это в итоге и не позволило ему дотянуться до мяча, — сказал Габулов «СЭ».

Игорь Акинфеев. Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова
Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

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Зенит

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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

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