Форвард «Локомотива» Изидор ответил Лебеденко из «Торпедо»: «Мы не аутсайдеры!»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова форварда «Торпедо» Игоря Лебеденко, назвавшего железнодорожников аутсайдерами РПЛ.

— После предыдущей игры нападающий «Торпедо» Лебеденко сказал, что это был матч между двумя аутсайдерами. Вы сейчас аутсайдеры?

— Мы не аутсайдеры! Делаем все возможное для возвращения.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место, набрав 12 очков. «Торпедо» идет на 16-й строчке, имея в активе 6 очков.