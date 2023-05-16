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Сегодня, 12:08

Нигматуллин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»: «Опять на те же грабли»

Нигматулин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«С одной стороны, «Динамо» наступает опять на те же грабли, связанные с выбором иностранного тренера. Почему-то там свято верят, что иностранный специалист — это решение всех проблем, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Там беда, не только связана с тренерским составом, но и со спортивном директором. При всем уважении к былым заслугам, но, те, кто приобретаются, не совсем приносят результат. Учитывая все возможности «Динамо», результат «аховый». Это проблема менеджмента. Он страдает достаточно серьезно».

Также Нигматуллин отметил, что именно с приходом российского тренера в «Локомотиве» появился результат.

«Что касаемо Николича, он провел неплохую работу в «Локомотиве». Но с каким-то скандалом ушел. Это связано с приходом других иностранных специалистов в команду железнодорожников, где тоже очень сильно верили, что спасение и результат будет только с приходом иностранного специалиста. Как показывает практика в «Локомотиве», именно с приходом российского тренера улучшилось положение, хотя я скептически относился, признаю, потому что тренер без определенного опыта. «Локомотив» рискнул и получил результат. Рискнул в том плане, что доверил клуб специалисту умеющему работать с молодыми футболистами», — добавил Нигматуллин.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее «СЭ» сообщал, что Николич возглавит «Динамо» по окончании сезона.

Руслан Нигматуллин
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Локомотив

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