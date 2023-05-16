Нигматуллин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»: «Опять на те же грабли»
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».
«С одной стороны, «Динамо» наступает опять на те же грабли, связанные с выбором иностранного тренера. Почему-то там свято верят, что иностранный специалист — это решение всех проблем, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Там беда, не только связана с тренерским составом, но и со спортивном директором. При всем уважении к былым заслугам, но, те, кто приобретаются, не совсем приносят результат. Учитывая все возможности «Динамо», результат «аховый». Это проблема менеджмента. Он страдает достаточно серьезно».
Также Нигматуллин отметил, что именно с приходом российского тренера в «Локомотиве» появился результат.
«Что касаемо Николича, он провел неплохую работу в «Локомотиве». Но с каким-то скандалом ушел. Это связано с приходом других иностранных специалистов в команду железнодорожников, где тоже очень сильно верили, что спасение и результат будет только с приходом иностранного специалиста. Как показывает практика в «Локомотиве», именно с приходом российского тренера улучшилось положение, хотя я скептически относился, признаю, потому что тренер без определенного опыта. «Локомотив» рискнул и получил результат. Рискнул в том плане, что доверил клуб специалисту умеющему работать с молодыми футболистами», — добавил Нигматуллин.
«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.
После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее «СЭ» сообщал, что Николич возглавит «Динамо» по окончании сезона.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
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2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
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3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
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4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
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5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
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6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
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7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
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8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
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9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
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10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
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Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
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Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|18
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Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
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Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6