Сметанин: «Слышал, что Черчесов, наряду с Карпиным, был в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Игра «Динамо» — «Ахмат» будет очень интересной, потому что встречаются бывший и нынешний тренеры сборной, бывший и нынешний тренеры «Динамо». Слышал я и о том, что Черчесов, наряду с Карпиным, был в числе кандидатов на пост главного тренера динамовцев этим летом. Так что противостояние будет острое, и болельщикам на стадионе матч наверняка понравится.

— Сыграет ли роль, что один из тренеров раньше играл в полузащите, а второй стоял на воротах?

— Не стоял на воротах, а играл в воротах. Стоят слоны в зоопарке. По поводу вопроса — это вряд ли будет иметь значение, ведь оба тренера опытные, и без разницы на каких позициях они играли.

— Ваш прогноз на матч?

— Думаю, что болельщикам игра понравится, и «Динамо» победит, потому что играет дома, на родном стадионе при большой аудитории болельщиков, которых нельзя подвести. Плюс среди динамовцев много ребят из сборной, так что они должны показать свой класс. Должны же мы когда-то дождаться этого, чтобы динамовцы постоянно были на слуху и на виду — и выигрывали каждый матч.

Московское «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Обе команды набрали по 15 очков в 11 турах чемпионата России: москвичи располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, грозненцы — на девятой.