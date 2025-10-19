Алаев — о конфликте между Сперцяном и Ндонгом: «Всегда нужно слушать и слышать друг друга»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал примирение полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Ахмата» Усмана Ндонга после матча 11-го тура РПЛ.

«Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга», — цитирует Алаева ТАСС

4 октября «Краснодар» победил «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. На 86-й Ндонг был удален с поля после стычки со Сперцяном. В результате этого эпизода полузащитник «Краснодара» получил желтую карточку. Сперцяна обвинили в расистских высказываниях, но контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза закрыл дело, оштрафовав игрока на 150 тысяч рублей.