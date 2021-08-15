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Бывший тренер «Зенита» Петржела считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

13:37
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Вчера они одержали очень важную победу. Очень сложно начинать чемпионат с новым тренером. Должно пройти время, чтобы игроки хорошо стали понимать тренера. Думаю, что «Спартак» постепенно наберет форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что красно-белые будут бороться за чемпионство. В этом сезоне будет три команды, которые будут разыгрывать золотые медали — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

14 августа «Спартак» победил «Урал» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Красно-белые с 6 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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