Бывший тренер «Зенита» Петржела считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Вчера они одержали очень важную победу. Очень сложно начинать чемпионат с новым тренером. Должно пройти время, чтобы игроки хорошо стали понимать тренера. Думаю, что «Спартак» постепенно наберет форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что красно-белые будут бороться за чемпионство. В этом сезоне будет три команды, которые будут разыгрывать золотые медали — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

14 августа «Спартак» победил «Урал» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Красно-белые с 6 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.