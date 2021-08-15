Бывший тренер «Зенита» Петржела считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.
«Вчера они одержали очень важную победу. Очень сложно начинать чемпионат с новым тренером. Должно пройти время, чтобы игроки хорошо стали понимать тренера. Думаю, что «Спартак» постепенно наберет форму и будет играть гораздо лучше. Я считаю, что красно-белые будут бороться за чемпионство. В этом сезоне будет три команды, которые будут разыгрывать золотые медали — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
14 августа «Спартак» победил «Урал» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Красно-белые с 6 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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