Комбаров призвал болельщиков «Спартака» контролировать эмоции на трибунах

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил команду с победой над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ и призвал болельщиков красно-белых контролировать себя.

«Поздравляю ребят с победой, хорошая игра. Счет не самый внушительный, но это не важно. Три очка в копилке — это главное. Надеюсь, что команда начнет выходить из кризиса последних матчей, что с этой игры начнется белая полоса. Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить. В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», — приводит РБК слова Комбарова.

Болельщики «Спартака» во время матча с «Уралом» вывесили несколько баннеров с критикой в адрес команды, а также скандировали оскорбительные кричалки в сторону футболистов и руководства клуба.