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Комбаров призвал болельщиков «Спартака» контролировать эмоции на трибунах

13:58
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил команду с победой над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ и призвал болельщиков красно-белых контролировать себя.

«Поздравляю ребят с победой, хорошая игра. Счет не самый внушительный, но это не важно. Три очка в копилке — это главное. Надеюсь, что команда начнет выходить из кризиса последних матчей, что с этой игры начнется белая полоса. Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить. В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», — приводит РБК слова Комбарова.

Болельщики «Спартака» во время матча с «Уралом» вывесили несколько баннеров с критикой в адрес команды, а также скандировали оскорбительные кричалки в сторону футболистов и руководства клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/611834389a794747be423d0b

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • Павел Обломов

    сейчас вообще-то страна другая.СССР закончился к сожалению

    15.08.2021

  • Павел Обломов

    Ещё одна легенда всея паспортист :rofl::rofl::rofl:

    15.08.2021

  • andy1962

    ем и могуу нас , ввобще, на трибунах вседозволенность. грязная, гнусная матерщина - обычное дело и всем все пофигу. Но если такой толварищ оказыватся в отделении милиции, то сразу начинается...Это не я и хата не моя, те трусливая подлость в концентрированном виде. Какое государство, такой и народ. я болельщик со стажем и могу точно сказать, что в 70-ые-80-ые года такого беспредела, такой грязи точно не было!!!

    15.08.2021