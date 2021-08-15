Комбаров призвал болельщиков «Спартака» контролировать эмоции на трибунах
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил команду с победой над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ и призвал болельщиков красно-белых контролировать себя.
«Поздравляю ребят с победой, хорошая игра. Счет не самый внушительный, но это не важно. Три очка в копилке — это главное. Надеюсь, что команда начнет выходить из кризиса последних матчей, что с этой игры начнется белая полоса. Я знаю много болельщиков «Спартака», они прекрасные люди, просто очень эмоциональные, в нашем футболе такое можно часто встретить. В последнее время команда показала объективно не самый лучший результат, так что причины у них были, но лучше избегать такого неприличного поведения на трибунах, надо контролировать себя», — приводит РБК слова Комбарова.
Болельщики «Спартака» во время матча с «Уралом» вывесили несколько баннеров с критикой в адрес команды, а также скандировали оскорбительные кричалки в сторону футболистов и руководства клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Павел Обломов
сейчас вообще-то страна другая.СССР закончился к сожалению
15.08.2021
Павел Обломов
Ещё одна легенда всея паспортист :rofl::rofl::rofl:
15.08.2021
andy1962
ем и могуу нас , ввобще, на трибунах вседозволенность. грязная, гнусная матерщина - обычное дело и всем все пофигу. Но если такой толварищ оказыватся в отделении милиции, то сразу начинается...Это не я и хата не моя, те трусливая подлость в концентрированном виде. Какое государство, такой и народ. я болельщик со стажем и могу точно сказать, что в 70-ые-80-ые года такого беспредела, такой грязи точно не было!!!
15.08.2021