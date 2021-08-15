Панов ответил на вопрос о том, возможно ли светлое будущее у «Спартака» с Федуном

Бывший нападающий «Зенита», болеющий за «Спартак», Александр Панов считает, что владельцу клуба Леониду Федуну нужно лучше проводить кадровую политику.

— Как относитесь к мнению части фанатов, что время Леонида Федуна в «Спартаке» подошло к концу и ему надо продать клуб?

— Конечно, есть вопросы к руководству «Спартака». Я почему-то не слышал ни одного скандала на старте сезона у конкурентов. А тут — увольнения, переписки, посты какие-то в социальных сетях. «Спартак» — солидный клуб, а тут такие склоки! Просто мрак! Ну кому это понравится? Отсюда и такая реакция болельщиков. Все думали, что «Спартак» после второго места при Тедеско в год своего юбилея будет штурмовать новую вершину. А тут началось... Мне вся эта переписка Попова и Заремы неинтересна. Я прихожу смотреть футбол, получать эмоции. А вся эта кутерьма нервирует тренера, команду, болельщиков. Теперь еще и ветераны начали письма писать.

— Вы этого не понимаете?

— Ну а к чему это приведет? В сборной России тоже в свое время письма писали... И что получилось? Сплошной негатив. Выходит, что в грязном белье копается вся страна. У «Спартака» огромная армия болельщиков. Разве она заслужила это «шоу»?! Гадость! А войдите в положение Руя Витории. Каково работать, когда уже в начале сезона с таким скандалом уходит спортивный директор? В итоге болельщики «Спартака» начали кричать нелицеприятные вещи в адрес жены владельца. Ну где это видано?! Представляете, до чего уже довели фанатов? Федуну надо определиться. Куда мы стремимся: в светлое будущее или в темное прошлое?

— Возможно ли светлое будущее с Федуном?

— Я не могу назвать Федуна вредителем. Он же вкладывает в клуб деньги, покупает игроков, приглашает тренеров. Построил стадион. С одной стороны, он старается, создает условия. Продлили Соболева, решили вопрос с Джикией. Клуб работает, так? Другое дело, что возникают и негативные моменты...

— Вы про Зарему?

— При всем уважении к супруге Федуна, считаю, ей следует быть максимально корректной в своих высказываниях. А так ее резкие посты вызывают раздражение. Зачем подливать масло в огонь?

Если у тебя есть спортивный директор, доверься ему, подбери сильного специалиста. Попов же уже был в клубе, ушел. Сейчас ситуация повторилась. Зачем наступать на те же грабли? Считаю, Федуну нужно более внимательно подходить к кадровой политике, четко обозначать полномочия своих менеджеров. И не допускать, чтобы было несколько центров принятия решений. Посты в телеграме надо пресекать! Иначе какой реакции ждали Федун и его супруга? Все закономерно... Хотели создать негативную атмосферу? Пожалуйста, получите. Это же все на радость нашим конкурентам! Пусть руководители клуба уже разберутся, чего они хотят, и кто за что отвечает. А команда сегодня в целом молодец. Взяла важнейшие три очка. В юбилейный год надо убрать скандалы в сторону и ставить перед собой самые высокие цели, — сказал Панов «СЭ».

«Спартак» занимает 9-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Ранее красно-белые уступили «Бенфике» (0:4 — общий счет) по итогам двух матчей в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.